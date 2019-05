Arpal confermato solo nel levante ligure l’avviso per vento di burrasca

Resta confermato solo nel Levante ligure, la zona C, l’avviso meteo per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali e valido per l’intera giornata di oggi, lunedì 13 maggio.

Nelle altre zone della regione avremo ancora vento ma meno intenso e, dunque, per le zone A, B, D, E cessa l’avviso meteo finora in vigore.

Nelle ultime ore, soprattutto sui rilievi, in particolare del centro Levante, si sono registrate raffiche davvero importanti.

A Casoni di Suvero, nello spezzino, toccati i 190.4 km/h, al Lago di Giacopiane 175 km/h, a Fontana Fresca 113 km/h, a Monte Pennello 110.5. A Genova da segnalare una raffica a 89.3 km/h al Castellaccio.

Le previsioni

Oggi, lunedì 13 maggio 2019

Permangono venti dai quadranti settentrionali fino a burrasca in particolare sui rilievi, localmente anche di burrasca forte su C, in temporanea attenuazione durante la giornata e nuova parziale intensificazione in serata. Possibili raffiche oltre 120-130 km/h sui crinali più esposti, mediamente fino a 70-80 km/h sulla costa.

Domani, martedì 14 maggio 2019

L’arrivo di una nuova goccia fredda in quota dall’Europa Centrale favorisce un aumento dell’instabilità tra il pomeriggio e la serata con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti ancora forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali nelle prime ore, in temporanea attenuazione e quadranti meridionali nel pomeriggio. Tendenza a nuovo ingresso di correnti settentrionali fino a forti in tarda serata.

Dopodomani, mercoledì 15 maggio 2019

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati dai quadranti settentrionali fino al mattino, in graduale attenuazione nel corso della giornata.