Arpal | Avviso di vento di burrasca forte per oggi e domani

Arpal per le giornate di oggi, martedì 21 aprile, e per domani, mercoledì 22 aprile, ha emesso un avviso per vento di burrasca forte su centro ponente della Liguria (Zone A e B da Ventimiglia a Portofino).

In particolare oggi, martedì 21 aprile, i venti settentrionali sono previsti in ulteriore rinforzo nel corso della mattinata con valori fino a 70-80 km/h e raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti, in particolare su A e parte occidentale di B. Raffiche più irregolari sulle zone costiere di C e parte orientale di B.

Domani, mercoledì 22 aprile, avremo fino a metà giornata venti settentrionali 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti, in particolare di A e parte occidentale di B. La tendenza è per una graduale attenuazione dei venti dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere.

Nelle ultime ore raffiche superiori ai 100 km/h si sono registrate a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia, 105.8) e al Lago di Giacopiane (Genova) con 101.2 km/h. A Fontana Fresca, sulle alture di Sori (Genova) toccati gli 87.5 km/h, a Marina di Loano (Savona) i 79.6.

Proseguono, intanto, le deboli precipitazioni sparse su buona parte della Liguria con cumulate, comunque, modeste (da mezzanotte 9.2 millimetri a Dego-Girini, nel savonese).

La temperatura minima della notte si è registrata a Pratomollo nel comune di Borzonasca(Genova) con 1.9. Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 13.8, Savona Istituto Nautico 12.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.8, La Spezia 14.4.

Avviso vento burrasca, le disposizioni: chiusa sopraelevata a moto e telonati

