Armatori genovesi, è scomparso Giacomo Costa. Aveva 92 anni

E’ scomparso oggi all’età di 92 anni Giacomo Costa, figlio di Angelo, armatore e presidente di Confindustria.

Giacomo era l’erede più anziano della storica famiglia di armatori genovesi e, insieme alla sua famiglia, fu uno dei padri del marchio Costa Crociere, ceduto poi nel 1996 a Miami Carnival.

Domani alle 11.45 sarà celebrato il funerale presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata in via Assarotti 24.

La Città di Genova è in lutto per uno dei suoi personaggi storici e illustri e la Regione Liguria ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo Costa, primogenito dell’armatore e presidente di Confindustria Angelo Costa ed illustre esponente della famiglia armatoriale. Al fianco del padre, Giacomo Costa ha contribuito attivamente alla crescita imprenditoriale del Gruppo a Genova e in Liguria”.