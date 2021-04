Aria di riaperture, via delle Palme a Nervi congestionata

Nell’ultimo sabato prima delle possibili riaperture, forse, la gente sentendosi già libera, in vista di un possibile ritorno in zona gialla in Liguria da lunedì, via delle Palme a Genova Nervi, la strada che porta al parcheggio a pagamento nei pressi della stazione, risulta essere congestionata.

In tanti, complice, una bella giornata, probabilmente vogliono andare a fare un giro sulla Passeggiata Anita Garibaldi sul mare.

Diverse macchine, rendendosi conto che il parcheggio è pieno ed essendo il traffico bloccato, stanno, però, effettuando un’inversione di marcia.

Sul posto è presente un mezzo dei volontari dell’Associazione dei Carabinieri della Protezione Civile. Marcello Di Meglio