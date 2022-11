Arenzano, nasce in auto mentre va in ospedale

Mamma e figlio stanno bene e sono stati ricoverati a Voltri

Per nascere non ha aspettato l’arrivo in ospedale. E’ così venuto al mondo nell’auto di mamma e papà ad Arenzano in via Negrotto Cambiaso.

La donna, ha iniziato a sentire le contrazioni ed è salita in auto con l’uomo. Dopo pochi minuti, però, l’uomo ha chiamato il 118 dicendo di non farcela ad arrivare al San Martino per il parto.

Ha accostato l’auto in un parcheggio e ha richiamato la centrale operativa e subito dopo è nato il piccolo.

Nel mentre è arrivata l’ambulanza con l’automedica e madre e figlio, che stanno bene, sono stati trasferiti all’ospedale di Voltri.