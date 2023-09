Nella tarda serata di ieri, venerdì 8 settembre, si è sviluppato un incendio boschivo in località Terralba, ad Arenzano.

L’incendio è divampato per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo che hanno operato per due ore, prima che le fiamme venissero spente.

Sul posto sono poi rimasti i volontari anti-incendio boschivo della Protezione Civile a causa del vento forte.

Questa mattina, dopo un sopralluogo dei VVF, l’incendio è stato dichiarato spento.