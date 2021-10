Arbitro aggredito a Quiliano. Appello del presidente LND Liguria

Arbitro aggredito a Quiliano. L’appello di Giulio Ivaldi, Presidente del Comitato ligure della FIGC Lnd

Oggi in occasione di una gara di Prima Categoria a Quiliano un giovane arbitro di 18 anni e’ stato aggredito.

Violenza che è sempre una cosa terribile ma oggi ancor di più perché premeditata.

L’aggressore, prima che iniziasse l’azione del pareggio della formazione avversaria, dichiarava che avrebbe agito come poi ha effettivamente fatto.

Un fatto grave che il Presidente del Comitato ligure della FIGC Lnd, Giulio Ivaldi, commenta così: “Una vergogna per tutti e per il movimento calcistico ligure che fortunatamente non è questo.

La mia assoluta solidarietà va alla classe arbitrale ed il ringraziamento per l’impegno che stanno profondendo nel cercare di garantire la copertura di tutte le gare nonostante i numeri siano al momento insufficienti.

Certamente il fatto di oggi non aiuta.

Mi rivolgo a tutti con un accorato appello: siamo alle prime giornate di campionato, abbiamo fatto una fatica immane per tenere il movimento unito durante la pandemia e ripartire come sta avvenendo. Fermiamo per favore la violenza nei fatti e nelle parole che la alimentano!”.