Arbitri serie A: le designazioni per Genoa, Samp e Spezia

Designazioni arbitrali per Genoa, Samp e Spezia impegnati nel week end in Serie A.

La partita tra Roma e Genoa, in programma sabato allo stadio Olimpico (ore 15) e valida per la quinta giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Rosario Abisso, appartenente alla sezione A.I.A. di Palermo. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Filippo Valeriani (sezione di Ravenna) e Pasquale Capaldo (sezione di Napoli). Quarto ufficiale Gianpiero Miele della sezione di Nola. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Luigi Nasca (Arbitri VMO), in collaborazione con Stefano Alassio (sezione di Imperia).

L’ AIA ha reso noto che sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere la sfida valida per il 24° turno di Serie A contro la Salernitana, in programma lunedì 7 febbraio alle ore 20:45 sul terreno dello stadio ‘Arechi’.

L’incontro vedrà come assistenti Edoardo Raspollini della sezione di Livorno e Vittorio di Gioia della sezione di Modena. Quarto Ufficiale sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al Var, Lorenzo Maggioni di Lecco. Avar, Filippo Meli di Parma.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Sassuolo, gara in programma domenica 6 febbraio (ore 15.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 24.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e Vono di Soverato.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Dionisi dell’Aquila.

AVAR: Giallatini di Roma 2.