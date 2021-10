Arbitri Serie A: le designazione per le squadre liguri

Sono stati resi noti i direttori di gara delle squadre liguri per il prossimo turno di serie A.

L’incontro tra il Genoa e il Sassuolo, valido per l’ottava giornata di campionato e in programma domenica al “Ferraris” (calcio d’inizio ore 15), sarà arbitrato da Daniele Chiffi appartenente alla sezione A.I.A. di Padova. La direzione della video assistenza è stata affidata a Michael Fabbri della sezione di Ravenna, in collaborazione con Stefano Liberti della sezione di Pisa. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. saranno Luca Mondin (sezione di Treviso) e Marco Della Croce (sezione di Rimini). Quarto ufficiale Gianpiero Miele della sezione di Nola.

La designazione arbitrale per Cagliari-Sampdoria, gara in programma domenica 17 ottobre (ore 12.30) all’ “Unipol Domus” di Cagliari e valida quale 8.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Grossi di Frosinone.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Volpi di Arezzo.

L’ AIA ha reso noto che sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida valida per l’8° turno di campionato, in programma sabato 16 ottobre alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Alberto Picco” contro la Salernitana.

L’incontro vedrà come assistenti Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Michele Lombardi della sezione di Brescia; Quarto Ufficiale sarà Lorenzo Maggioni di Lecco. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2, Avar, Alessandro Lo Cicero di Brescia.