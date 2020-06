Arbitri A: Rocchi per la Samp, Calvarese per il Genoa

Gli arbitri del prossimo turno infrasettimanale di serie A.

La partita tra Genoa e Juventus in programma allo stadio Ferraris martedì 30 giugno alle 21:45 e valida per la decima giornata di ritorno della Serie A TIM vedrà come direttore di gara Gianpaolo Calvarese della sezione arbitrale di Teramo. Assistenti dell’incontro saranno Fabiano Preti di Mantova e Alessio Tolfo di Pordenone. La funzione di quarto ufficiale verrà assolta da Gianluca Aureliano del distretto arbitrale di Bologna. La direzione della video assistenza vedrà all’opera invece Federico La Penna (A.I.A. Roma 1), con la stretta collaborazione di Stefano Alassio del distretto di Imperia.

La designazione arbitrale per Lecce-Sampdoria, gara in programma mercoledì 1° luglio 2020 (ore 21.45) al “Girdiniero – Via del Mare” di Lecce e valida quale 29.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Lo Cicero di Brescia.

Quarto ufficiale: Illuzzi di Molfetta.

VAR: Pasqua di Tivoli.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.