Arbitri A: Massa per il Genoa, La Penna per la Samp

Scelti i direttori di gara del prossimo turno di serie A.

Per la partita al Gewiss Stadium tra il Genoa e l’Atalanta, diretta su maxischermo al Museo del Porto Antico (è consigliata la prenotazione, calcio d’inizio alle 15), la C.A.N. Serie A ha designato Davide Massa nelle funzioni di arbitro. Gli assistenti incaricati sono Filippo Meli e Rodolfo Di Vuolo, il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Gianluca Manganiello. La direzione della video assistenza arbitrale è stata assegnata a Maurizio Mariani, in collaborazione con l’avar Alberto Tegoni. In questo turno della Serie A Tim, la Lega Serie A partecipa alla campagna per l’istruzione dei bambini rifugiati: UNHCR Agenzia ONU – “Mettiamocelo in testa” – sms solidale o da chiamata fissa al 45588.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Napoli, gara in programma lunedì 3 febbraio 2020 (ore 20.45) al “Ferraris” di Genova e valida quale 22.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Longo di Paola.

Quarto ufficiale: Sacchi di Macerata.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Paganessi di Bergamo.