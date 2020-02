Parodi vince la cronometro di Andora

108 ciclisti in gara alla Tre Gironi del Mare che assegnerà il titolo italiano Invernale ACSI. La cronometro di apertura va all'imperiese Silvio Parodi che oggi parte in maglia ciclamino.

SAVONA . 1 FEBBR, Il ciclista imperiese Silvio Parodi con il tempo di 8’57” ha vinto la tappa di apertura della Tre Giorni del Mare, che prevedeva un percorso di poco più di 6 chilometri. Al via della cronometro, che ha aperto la manifestazione ACSI e che ha anche dato il via alla stagione agonistica, hanno preso parte 108 concorrenti.

Detto della classifica assoluta vediamo chi si è imposto nelle varie categorie. Nella prima fascia Parodi, che partirà oggi in maglia ciclamino, ha preceduto Leonardo Viglione e Cristian Ballestri. Nella Seconda Fascia successo di Alberto Parise davanti a Roberto Saccoman e Davide Pignone. Fra i Supergentlemen vittoria di Claudio Manenti, che ha preceduto Giuseppe Gigliotti e Gismondo Ammirati. In campo femminile ha trionfato la britannica Katherine Hall che ha preceduoto Roberta Valota e Laura Ruggeri.

In gara concorrenti provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero. La competizione è anche valida per l’ assegnazione del Campionato Italiano Invernale ACSI. Fra i locali da segnalare le buone prestazioni del carcarese Federico Calia (17° in Fascia A), dei savonesi Gianni Matteo Cavallo (8° in Fascia B) e Gerolamo Freno ( 12° in Fascia B).

Oggi si correrà la seconda tappa, su di un circuito pianeggiante di 4 km e duecento metri, da ripetere quindici volte, per un totale di 63. Il Ritrovo è previsto per le ore 11 al Tennis di via S. Angela. Il via dei primi concorrenti verrà dato alle ore 12 e 30. Domani è in programma l’ ultima frazione di 73 km.

Questo l’ Ordine d’arrivo della prima tappa.

Classifica Assoluta: 1) Silvio Parodi (Centro Edile Pedale Imperiese); 2) Leonardo Viglione (Sanetti Sport Alessandria); 3) Cristian Ballestri Bike Innovation RM); 4) Carvalho (Velo Club Mentone, Francia); 5) Davi (Sanetti Sport Alessandria).

Seconda Fascia: 1) Alberto Parise (Autoberetta Pontenure PC); 2) Roberto Saccoman (Carina Brao Caffè TN); 3) Davide Pignone (Colline OltrePo Pavese); 4) Marega (Piva Teo Sprt TV); 5) Graziano (Newciclismo Varese).

Supergentlemen: 1) Claudio Manenti (Team Bardy Brescia); 2) Giuseppe Gigliotti (UC Sanremo); 3) Gismondo Ammirati( id); 4) Pellitteri (Centro Edile Imperiese); 5) Lori (Rodman Corse Torino).

Femminile: 1) Katherine Hall (Gran Bretagna); 2) Roberta Valota (Colline Oltrepo Pavese); 3) Laura Ruggeri (Spilla Team Modena); 4) Caruso (Zero Team Bordighera); 5) Cabella (Speed Wheel Genova).

PAOLO ALMANZI