Arbitri A: Mariani per il Genoa, Giua per la Samp

La CAN di Serie A ha reso noti i nomi dei direttori di gara del prossimo turno.

Per l’incontro tra Genoa e Napoli, in programma mercoledì allo stadio Luigi Ferraris (h 19:30) e valido per il trentunesimo turno di Serie A TIM, è stato designato come direttore di gara l’internazionale Maurizio Mariani, appartenente alla sezione A.I.A. di Aprilia. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Gianpaolo Calvarese, sezione A.I.A. di Teramo, in collaborazione con Giacomo Paganessi, esponente del distretto di Bergamo. Marco Piccinini (A.I.A. di Forlì) svolgerà le funzioni di quarto ufficiale. Nel ruolo di assistenti Giovanni Baccini (A.I.A. di Conegliano) e Antonino Santoro (A.I.A. di Catania).

La designazione arbitrale per Atalanta-Sampdoria, gara in programma mercoledì 8 luglio 2020 (ore 21.45) al “Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo e valida quale 31.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Bindoni di Venezia e Villa di Rimini.

Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Galletto di Rovigo.