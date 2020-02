Arbitri A: Maresca per il Genoa, Mariani per la Samp

La CAN A ha reso noti i nomi dei direttori di gara del prossimo turno della massima serie.

Ad arbitrare l’incontro tra Genoa e Lazio, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Ferraris nel quadro della venticinquesima giornata di Serie A TIM, è stato designato Fabio Maresca, esponente della sezione di Napoli. La Commissione Arbitri Nazionale di Serie A ha affidato la direzione della video assistenza all’internazionale Davide Massa di Imperia, in collaborazione con Alessandro Lo Cicero, rappresentante della sez. di Brescia. L’incarico di assistenti è stato affidato all’operatività di Alberto Tegoni (internazionale) e Domenico Rocca, tesserati nelle sezioni di Milano e Catanzaro. Come quarto ufficiale è stato designato Eugenio Abbattista, sezione A.I.A. di Molfetta. Per questo turno di campionato la Lega Serie A promuove in tutti gli stadi una campagna per le attività della “Fondazione Meyer”.

La designazione arbitrale per Internazionale-Sampdoria, gara in programma domenica 23 febbraio 2020 (ore 20.45) al “Meazza” di Milano e valida quale 25.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Mondin di Treviso e Galletto di Rovigo.

Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Passeri di Gubbio.