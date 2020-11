Arbitri A: le designazioni per le liguri nel settimo turno

La Commissione Arbitri Nazionale ha comunicato gli ufficiali di gara designati per la settima giornata di Serie A TIM. L’incontro tra Genoa e Roma allo stadio “Luigi Ferraris” (domenica, ore 15) verrà diretto dall’internazionale Massimiliano Irrati, appartenente alla sezione di Pistoia. Il ruolo di assistenti verrà svolto da Alessio Tolfo e Domenico Rocca, tesserati nei distretti di Pordenone e Catanzaro. Quarto ufficiale sarà Marco Serra (sezione Torino). La direzione della video assistenza è stata affidata a Luca Pairetto della sezione di Pinerolo, con la cooperazione dell’internazionale Alberto Tegoni del distretto di Milano. In questo turno la Lega Serie A promuove la campagna “Un Gol per la Ricerca di AIRC” (donazioni via sms al n. 45521).

La designazione arbitrale per Cagliari-Sampdoria, gara in programma sabato 7 novembre (ore 15.00) alla “Sardegna Arena” di Cagliari e valida quale 7.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Preti di Mantova e Macaddino di Pesaro.

Quarto ufficiale: Marini di Roma 1.

VAR: Manganiello di Pinerolo.

AVAR: Lo Cicero di Brescia.

L’AIA ha reso noto che sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la sfida valida per il 7° turno di Serie A Tim, in programma sabato alle ore 18.00 sul terreno dello stadio ‘Vigorito’ di Benevento.

L’incontro vedrà come assistenti Filippo Valeriani della sezione di Ravenna e Daniele Marchi della sezione di Bologna; Quarto Ufficiale sarà Antonio Di Martino di Teramo. Al Var, Marco Di Bello di Brindisi, Avar, Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.