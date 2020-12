Arbitri A: La Penna per la Samp, Di Bello per il Genoa

Le designazioni riferite all’undicesima giornata di Serie A Tim vedranno all’opera, per la partita del Genoa al Ferraris contro la Juventus (domenica, ore 18:00, diretta Sky Sport), il direttore di gara Marco di Bello, titolare di qualifica di internazionale e appartenente alla sezione A.I.A. di Brindisi. La Commissione Arbitri Nazionale ha affidato il ruolo di assistenti a Sergio Ranghetti e Alessandro Lo Cicero, tesserati nei distretti di Chiari e Brescia. L’incarico di quarto ufficiale è stato assegnato a Juan Luca Sacchi, tesserato nella sez. arbitrale di Macerata. La direzione della video assistenza arbitrale è stata destinata a Paolo Valeri, sezione A.I.A. di Roma 2, con la collaborazione di Fabiano Preti del distretto di Mantova, entrambi internazionali. In occasione di questo turno la Lega Serie A (è stato disposto un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Paolo Rossi) promuove in tutti gli stadi la “Giornata Telethon”.

La designazione arbitrale per Napoli-Sampdoria, gara in programma domenica 13 dicembre (ore 15.00) allo stadio “Maradona” di Napoli e valida quale 11.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Passeri di Gubbio e Berti di Prato.

Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Costanzo di Orvieto.