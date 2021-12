Arbitri A: Doveri dirige il Derby della Lanterna al Ferraris

La partita tra Genoa e Samp allo stadio Luigi Ferraris, valida per la 17ma giornata del girone di andata e in programma venerdì alle ore 20:45, sarà arbitratà dal direttore di gara Daniele Doveri appartenente alla sezione A.I.A. di Roma 1. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luigi Nasca (Arbitri VMO), in collaborazione con Marco Bresmes della sezione A.I.A. di Bergamo. Gli assistenti indicati dalla CAN sono Stefano Liberti (sezione di Pisa) e Filippo Bercigli (sezione di Firenze). Quarto ufficiale Daniele Minelli della sezione di Varese.

’ AIA ha reso noto che sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna a dirigere la sfida valida per il diciassettesimo turno di campionato, in programma lunedì 13 dicembre alle ore 20:45 sul terreno dell’Olimpico contro la Roma.

L’incontro vedrà come assistenti Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto. Quarto Ufficiale sarà Gianpiero Miele di Nola. Al Var, Paolo Mazzoleni di Bergamo. Avar, Luigi Rossi di Rovigo.