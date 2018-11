Approvato decreto: un miliardo per Genova. Ora subito dissequestro | Diretta video

Il Senato stamane ha approvato il decreto sulle urgenze, il cosiddetto Decreto Genova, che vale un miliardo di euro per la nostra città e diventa legge.

Il testo è stato approvato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni.

A favore hanno votato M5S, Lega, FdI, Per le Autonomie. Contrari Pd e Leu. Astenuti i senatori di Forza Italia.

Ora si attende il dissequestro da parte dei magistrati genovesi delle aree del Ponte Morandi e il loro via libera per cominciare finalmente i primi lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera.

Il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, ha infatti dichiarato di essere pronto per partire col progetto e con i lavori per il 15 dicembre. Ossia dopo la “deadline” del 5 dicembre fissata dal gip per la consegna, da parte dei periti nominati dal Tribunale, della relazione peritale.

Seguono aggiornamenti.