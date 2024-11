Approvata mozione di Cristina Lodi per tavolo permanente per messa in sicurezza territorio

Questa mattina è stata approvata in consiglio comunale la mozione della consigliera Cristina Lodi (Azione) per la creazione di un tavolo comunale permanente dedicato alla messa in sicurezza del territorio.

A seguito degli eventi tragici e disastrosi di Valencia e delle analisi degli esperti del clima, che hanno collegato tali eventi ai cambiamenti climatici e al riscaldamento del mare, la consigliera e segretaria regionale di Azione, Cristina Lodi, ha sottolineato la necessità di istituire un tavolo permanente. Questo organismo, composto da esperti e rappresentanti delle istituzioni, avrà l’obiettivo di condurre uno studio approfondito del territorio cittadino per individuare soluzioni di prevenzione e di messa in sicurezza.

Il tavolo opererà in coordinamento con la Città Metropolitana e vedrà la partecipazione degli assessorati competenti con i rispettivi tecnici, rappresentanti della Città Metropolitana, Regione Liguria, Ordini Professionali competenti, Università di Genova, ANCI, Organizzazioni sindacali ed esperti del settore selezionati secondo le necessità.

Secondo quanto previsto dalla mozione approvata, una volta istituito il tavolo, entro il 2025 dovrà essere redatto un dossier dettagliato che possa indirizzare le politiche amministrative comunali, supportando la pianificazione di azioni mirate e la richiesta di risorse adeguate.