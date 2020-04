Appena uscito dal carcere ruba in auto e rientra in prigione

La polizia di Genova ha arrestato, ieri sera, un genovese di 35 anni per furto aggravato.

Il ladro, uscito dal carcere di Marassi proprio ieri mattina dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi sempre per furto aggravato, ieri sera c’è ricascato.

L’uomo infatti ha forzato la portiera di una vettura parcheggiata in via Cantore per poi rubare all’interno dell’abitacolo alcuni oggetti di scarso valore.

Purtroppo per lui però un agente della polizia stradale, che si stava preparando per andare in servizio, lo ha visto dalla finestra del suo alloggio di via Cantore ed ha chiamato i suoi colleghi della Questura.

All’arrivo della volante il ladruncolo ha cercato di nascondersi dietro ad alcuni bidoni della spazzatura ma è stato immediatamente scovato.

Il 35enne, trovato in possesso della refurtiva e di tre cacciaviti ed una forbice, è stato ricondotto nel carcere di Marassi.