Riapre online il servizio Informagiovani di Chiavari

Emergenza Sanitaria. Informagiovani Chiavari, servizio del Comune gestito dal Villaggio del Ragazzo, riprende la sua attività in questo periodo di emergenza sanitaria.

Da mercoledì 15 aprile 2020, riparte online (tramite la pubblicazione di post sulla pagina Facebook e via telefono) il servizio che offre alla cittadinanza informazioni in merito alle opportunità che il territorio, inteso come enti e associazioni, metterà a disposizione in termini di risorse formali e informali.

A tal fine, le operatrici dello sportello Informagiovani collaboreranno con i referenti dei servizi pubblici e privati per il reperimento e l’erogazione di informazioni attendibili su pratiche da espletare o attività di orientamento da svolgere presso gli uffici competenti. Nello specifico, l’ufficio fornirà supporto per la compilazione delle richieste relative al bonus “Emergenza Covid19”, erogato da Regione Liguria, per l’ottenimento del rimborso per l’acquisto di attrezzature informatiche, oltre alla consulenza per la compilazione e aggiornamento dei cv.

Dichiara il coordinatore di Informagiovani Chiavari, Fulvio Di Sigismondo, «Riteniamo importantissimo riprendere la nostra attività informativa in un periodo così delicato, in cui c’è bisogno del supporto da parte di tutti. Informagiovani è ora a disposizione dei cittadini di ogni età per fornire loro informazioni attendibili e utili in un periodo così particolare, agendo, come sempre, in piena collaborazione con gli uffici del Comune di Chiavari e mettendosi a disposizione del territorio».

Sottolinea l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio «L’intento è rimodulare il lavoro perché diventi il più utile possibile alla cittadinanza. Trovare nuovi metodi e nuovi impieghi sarà la domanda alla quale dovremo rispondere quando affronteremo le fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria in corso. Uno sforzo che faremo tutti e che ci farà crescere. Rivolgo, quindi, un invito ai giovani che nei mesi passati hanno presentato un curriculum all’Informagiovani: riguardatelo, ripensatelo e se vi vengono idee confrontatevi».

Orario di funzionamento dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00.

CONTATTI

· Cellulare: 379 1000798

· Cellulare: 379 1004326

· Email: info@informagiovanichiavari.it

· Web: https://www.villaggio.org/online/informagiovani

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/informagiovanichiavari