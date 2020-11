Appartrekking, una gita a valle del Monte Moro a Genova

Domenica 6 dicembre l’escursione “Appartrekking – Andar per mirto”. Una gita tra gli arbusti della macchia mediterranea di Apparizione a Genova.

L’iniziativa è aperta a Soci, Amici e Simpatizzanti

Informazioni

Durata totale di cammino: 3h 30 circa;

Dislivello totale: 250 m circa;

Livello: E (Escursionistico);

Iscrizione: è necessaria l’iscrizione al numero: 391 3262123 o email: sport@prolocoapparizione.it;

Numero massimo partecipanti: 40 persone divise in quattro gruppi da 10 partecipanti ciascuno

Quota di partecipazione: offerta libera;

Appuntamento: Ore 09.30 presso la sede della Pro Loco Apparizione in Piazza Don Attilio Canepa 2 r, Genova (si consiglia di raggiungere il punto di ritrovo con i mezzi pubblici o a piedi)

Percorso: La nostra escursione sarà principalmente dedicata alla osservazione del Mirto lungo le pendici a valle del monte Moro. Il Mirto è una tipica pianta aromatica tipica delle macchia mediderranea diffusa nonsolo in Sardega e Corsica ! In questo percorso botanico-storico- naturalistico saremo accompaganti da Claudia Turcata (agrononoma esperta in piante aromatiche) che ci illustrerà le caratteristiche di questa splendida pianta (specificità botaniche, principali utilizzi, etc etc). Dalla sede delle Pro Loco partiremo in direzione Canneto di Apparizione lungo un’antica mattonata. Raggiungeremo salita Costa d’Orecchia dove imboccheremo i sentiero Panoramico Superiore che percorreremo fino alla sella del “Casello” (punto panoramico), per poi scendere a Belvedere Pomodoro attravero il sentiero Panoramico Inferiorie. Sul piazzale del Belvedere oltre consumare il nostro pranzo al sacco, potremo visitare la postazione contraerea della IIa guerra mondilale di Costa d’Orecchia. Ripartiremo lungo la strada carrabile sino ad imboccare il sentiero di via ai Monti di Orecchia; poi via del Chiapparo fino alla sede della Pro Loco che raggiungeremo per un caffè intorno alle 15.30/16.

COSA PORTARE? Curiosità, voglia di stare in compagnia e godersi la Natura.

Sono necessarie scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento comodo e una giacca vento leggera. Consigliati: cappello e crema solare, macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Si ricorda di portare pranzo al sacco, abbondante acqua, consigliata frutta fresca e secca. Gli animali domestici sono ammessi all’escursione, a condizione che siano provvisti il guinzaglio con museruola.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.