Aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”, Chiavari

Entro il 28 gennaio 2022 è possibile iscriversi alla Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” compilando e consegnando il modulo scaricabile dal sito del comune (www.comune.chiavari.ge.it) presso l’ufficio Protocollo del Comune di Chiavari in Piazza N.S. Dell’Orto, 1.

Come requisito per l’ammissione è previsto il compimento del terzo anno di età del bambino/a entro il 31 dicembre 2022. Possono comunque iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2023. Inoltre, tutti i nuovi iscritti devono essere vaccinati, in fase di accettazione della richiesta il comune potrà verificare tale condizione che, in caso non fosse soddisfatta, precluderà la possibilità di iscrizione alla scuola (dall’art. 3 bis, comma 5, DL 73/2017, convertito con modificazioni nella L.119/2017).

I criteri di precedenza rispondono a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno alla scuola (con priorità alla residenza nel quartiere di Caperana – Via Parma, Caperana c.s., Via dei Remezzano) o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Mentre l’ammissione alla frequenza anticipata è subordinata alla disponibilità dei posti, all’ esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza.