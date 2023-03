Aperitivo e film al Sivori di Genova con “Miracle”, la nuova commedia del regista sudcoreano Lee Jeong-hoon. Il 23 marzo alle ore 20.30.

Aperitivo e film al Sivori giovedì.

Il 23 marzo 2023 al cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54 r.), la serata inizia alle 20.30 con il brindisi offerto da Academy Two e prosegue alle 21 con la proiezione del film in sala.

Nessun sovrapprezzo rispetto al normale prezzo del biglietto. L’occasione è concepita come un momento conviviale per stare insieme e rilassarsi con una storia a lieto fine.

“Miracle” è ispirato a un fatto realmente accaduto in Sud Corea alla fine degli anni Ottanta, quando è stata costruita la prima stazione ferroviaria privata del Paese.

Il film racconta la battaglia e lo straordinario spirito d’iniziativa di un ragazzo, genio matematico incompreso, che vive in un piccolo villaggio di montagna, dove i treni passano ma non si fermano perché la stazione non esiste.

Jun-gyeong (Park Jeong-min), così come tutti i suoi concittadini, sono letteralmente tagliati fuori dalla civiltà. Per raggiungere la scuola, gli uffici pubblici o anche semplicemente i negozi, devono camminare ore e raggiungere la stazione più vicina, qualunque sia la loro destinazione.

Jun-gyeong ha solo 17 anni, ma il suo sogno è fornire agli abitanti del villaggio una via di collegamento con il mondo. Per farcela è pronto a tutto. Anche a scrivere 54 lettere al presidente della repubblica.

Ad aiutarlo non sarà il padre, ex ferroviere che già troppe volte si è scontrato con la burocrazia, ma una compagna di scuola.

Le videocassette, i videogiochi, la macchina fotografica Polaroid ed i libri delle mappe stradali che il team di produzione ha trovato setacciando l’intero Paese, aggiungono un tocco vintage alla visione del film.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor: BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione; Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste); City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti.

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com