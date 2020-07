Anziano disperso sopra Sassello: ritrovato dai VVF e dal Nucleo Cinofili

Si è conclusa nel migliore dei modi la ricerca persona iniziata questa mattina alle ore 7:30 circa quando è stato dato l’allarme per un anziano disperso in una zona impervia in località Badani, a Sassello in Provincia di Savona.

Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra 81 del vicino Distaccamento Vigili del Fuoco Varazze.

In contemporanea è intervenuto anche il Nucleo Cinofili Liguria fondamentali per la ricerca persona trattandosi di una zona impervia.

Dopo poche ore di ricerca la persona è stata ritrovata.

E’ stata immediatamente spinalizzzata e consegnata alle cure dei sanitari anche loro sul posto.

Sul posto oltre alla Squadra VVF 81 e il Nucleo Cinofili Liguria anche i Carabinieri, Croce Bianca Pubblica Assistenza.