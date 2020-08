Anzalone, Scuole concedete le palestre alle società sportive

Riapertura scuole, il Consigliere Comune Genova con delega allo sport Anzalone, ha scritto una lettera ai presidi chiedendo di concedere le palestre alle società sportive

“Ho scritto una lettera ai presidi delle scuole genovesi per chiedere di offrire un sostegno alle società sportive, come Comune chiediamo che le palestre degli istituti vengano messe a disposizione di chi ne farà richiesta ovviamente nel rispetto di tutte le misure anti contagio. Così le società potranno sfruttare quegli spazi non utilizzati magari a seguito delle turnazioni delle presenze degli alunni o per lo svolgimento on line delle lezioni”, spiega in una nota Stefano Anzalone, consigliere del Comune di Genova con delega allo sport ma anche consigliere delegato alla Città Metropolitana. “Sarebbe davvero importante agli alunni , specie per quelli della scuola primaria, di poter continuare a svolgere attività sportiva e a facilitare le famiglie che dovranno gestire la presenza dei figli negli orari lavorativi , non più possibile come con l’orario scolastico pre Covid”, conclude Anzalone