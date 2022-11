Antonella Serà & Le Muse ensemble in concerto oggi alle 16 alla Sala Royale del Grand Hotel Savoia di Genova.

Antonella Serà & Le Muse ensemble in concerto, i dettagli.

Associazione Musicamica presenta “Frammenti (sono SOLO canzoni d’amore)”

Il gruppo Antonella Serà & Le Muse ensemble, tutto al femminile, è composto da Enza Nalbone (chitarra), Daniela Piras (flauto traverso), Paola Carraffa (pianoforte).

Eseguiranno brani tratti da evergreen italiani e musica sudamericana.

Prima e dopo il concerto e durante l’intervallo sarà possibile degustare un aperitivo al Bar Royal dell’Hotel.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna musicale “Viaggio tra le note – I concerti del Grand Hotel Savoia” con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Maggiori informazioni

Ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Musicamica

Prenotazione obbligatoria al 339/6531632

Dove?

Grand Hotel Savoia – Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova

Antonella Serà & Le Muse ensemble

“Frammenti (sono SOLO canzoni d’amore)”

Un viaggio-concerto che affonda le sue radici nel fertile mondo della canzone d’autore, attraverso arrangiamenti che spaziano dal jazz alle sonorità etniche mediterranee.

Si parlerà d’amore, struggente e passionale, di amore per la vita, per la propria città o per la cucina e la versatilità della voce armoniosa di Antonella Serà, renderà questo viaggio a volte allegro e spensierato, a volte suggestivo e riflessivo.

L’interpretazione raffinata crea originalità e forza per le parole di evergreen italiani come “Il nostro concerto” (U. Bindi) o “Stasera che sera” (Matia Bazar); una parte importante è dedicata alla musica sudamericana con brani intensi come “Morena dos olhos d’agua” (Chico Buarque De Hollanda) o Vuelvo al sur (Astor Piazzolla) e poi il nuovo con le composizioni della stessa Serà da “Libera” a “Un amore nuovo”.

La musica trova spazi diversi attraverso gli arrangiamenti e la bravura del gruppo “Le Muse ensemble” con Enza Nalbone (chitarra), Daniela Piras (flauto traverso) e Paola Carraffa (piano)

La modernità e l’energia che si sprigiona è in grado di trasmettere emozioni e stupire gli spettatori che possono così ammirare nello spettacolo la giusta unione tra raffinatezza ed estrosità, tra tradizione e innovazione.

“Frammenti”, un concerto dedicato a chi considera la musica un linguaggio universale e un costante punto di riferimento.

Giorgia Cadenasso