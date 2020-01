Antiqua 2020, visita a sorpresa del critico Vittorio Sgarbi

Ieri ad Antiqua, la manifestazione dedicata all’antiquariato in corso di svolgimento fino a domenica 2 febbraio, presso i Magazzini del Cotone a Genova, nel tardo pomeriggio, c’è stata una visita a sorpresa di Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte è stato accompagnato dall’assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso, dalla critica d’arte Anna Orlando e dal presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando e avrebbe effettuato diversi acquisti di quadri e libri.

Oggi, invece, ad Antiqua appuntamento organizzato dall’Enoteca Regionale della Liguria in collaborazione con il consorzio del Basilico Genovese DOP e il Consorzio dell’Olio Riviera Ligure DOP nell’ambito del progetto Assaggia la Liguria con la presenza del presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria Marco Rezzano e l’enologo e divulgatore Francesco Petacco.

A fare gli onori di casa l’assessore al Commercio, vallate e grandi eventi del Comune di Genova Paola Bordilli.

Alla 30^ edizione di Antiqua sono esposti arredi di alta epoca, modernariato, sculture, tappeti, dipinti a partire dal Cinquecento fino al Novecento, argenti e gioielli, sculture in marmo e lignee, ceramiche e vetri artistici, gioielli dell’ebanisteria, oggetti di arte orientale e art déco.

Antiqua è aperta fino a domenica 2 febbraio, venerdì dalle 14 alle 20, nel fine settimana dalle 10 alle 20. Il biglietto dingresso costa 12 Euro, 8 Euro il ridotto.

Sono disponibili alcune convenzioni. I visitatori di Antiqua potranno acquistare il biglietto scontato per “Intimo Incanto”, l’esibizione del Coro di Voci Bianche e Coro Femminile del Teatro Carlo Felice in programma al Teatro della Gioventù sabato 25 gennaio alle 17, per il concerto sinfonico del 31 gennaio alle ore 20, Direttore V. Fedoseev, pianoforte I. Bessonov con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, musica di P.I.Čajkovskij e per le rappresentazioni dell’Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea in cartellone dal 12 al 16 febbraio, mentre gli spettatori del Teatro Carlo Felice avranno diritto all’acquisto del biglietto ridotto di Antiqua.

Altra opportunità arriva dalla rete dei Musei Civici del Comune di Genova. Presentando il biglietto o la tessera di Antiqua sarà applicata la tariffa ridotta per i Musei di Strada Nuova, il Museo Arte Orientale E. Chiossone, il Museo del Risorgimento, Castello D’Albertis, Casa di Colombo e Torri di Porta Soprana, Galleria d’Arte Moderna, Wolfsoniana, Raccolte Frugone, il Museo di Archeologia Ligure, il Museo Navale e il Museo della Lanterna.

Possono usufruire del biglietto ridotto, tra gli altri, i soci del Touring Club Italiano, i clienti di Feltrinelli titolari di Cartapiù e Multipiù e gli abbonati a “Vivere la casa in campagna”.