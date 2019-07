Villa Imperiale. I prossimi spettacoli

A Villa Imperiale

lunedì 22 luglio ore 21,30

Mia Nkem Favour

CONCERTO BLUES

martedì 23 luglio ore 21,30

MANIMAN TEATRO

“Miximprò: comici e improvvisatori”

mercoledì 24 luglio ore 21,30

CARLO DENEI e STEFANO LASAGNA

“Di cabaret si muore”

Lunedì 22 luglio ore 21,30 CONCERTO BLUES con Mia Nkem Favour accompagnata dalla band composta da Davide Serini: chitarra; Danilo Parodi: basso; Alessandro Muda: Hammond organ & piano, Mauro Mura: batteria.

Mia Nkem Favour Nwabisi è una consolidata realtà nella scena Blues europea. Straordinaria interprete della tradizione afroamericana, si distingue per uno strepitoso impasto vocale unito ad una conoscenza approfondita dei dettami stilistici del genere. La scuola gospel di New Orleans ha trovato in lei un valido elemento che la contraddistingue.

È dotata di un vero e proprio “cuore blues” che la porta ad esprimere al meglio i sentimenti dell’anima. La band che la accompagna è costituita da alcuni tra i migliori musicisti Blues in Italia, già esponenti dei genovesi Big Fat Mama e Mama’s Pit, gruppi storici del Blues italiano. Lo spettacolo si dipana tra classici del genere e brani originali, offrendo un impatto solido e articolato, con un sound potente e raffinato al tempo stesso.

Martedì 23 luglio ore 21,30 torna MANIMAN TEATRO il gruppo di improvvisatori che sfida in questo appuntamento un gruppo di cabarettisti in una grande serata senza copione all’insegna del divertimento, dove, dai suggerimenti del pubblico, nasceranno all’istante storie irripetibili intervallate da monologhi comici tra i più esilaranti.

Presentato da Andy Ferrari, parteciperanno gli improvvisatori del Maniman: Francesco Ferrara, Grazia Longobardi, Matteo Caremoli e i cabarettisti Federica Sassaroli (Copernico), Andrea Carlini (Zelig e Colorado), Alessandro Bianchi (ex Cavalli Marci)

Mercoledì 24 luglio ore 21,30 è di scena il cabaret di CARLO DENEI e STEFANO LASAGNA “Di cabaret si muore”. È la storia di due squattrinati comici che, separati dalle mogli, vivono nello stesso angusto appartamento per contenere le spese. Purtroppo per loro la concorrenza è sempre più spietata: i colleghi comici sono tanti e le serate, sempre meno.

Poi d’improvviso incominciano ad accadere fatti inquietanti ma che potrebbero aumentare le loro chances.

I due protagonisti, prigionieri di una malata rivalità casalinga ed artistica, si lanciano frecciatine, si fanno sgarbi e ripicche dando vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e improbabili canzoni. Il finale ha dell’incredibile!

INFORMAZIONI

Ingresso intero € 14,00 ridotto € 11,00

Biglietteria a Villa Imperiale dalle 19,30

377.0897309 010.511447 www.teatrogarage.it info@teatrogarage.it