Animazioni e mostre al Galata Museo del Mare, 30 aprile e 1° maggio

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio e attività per adulti, ragazzi e famiglie al Galata Museo del Mare di Genova.

Diversi gli appuntamenti al giorno in cui i visitatori, grandi e piccoli, del Museo potranno approfondire, in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare, alcune tematiche: sabato e domenica alle 15 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività, lungo le sale del Museo, a tema Geronimo Stilton. Alle 16.30 e alle 17.30 le famiglie, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, andranno alla scoperta del primo sommergibile italiano visitabile in acqua. Sabato mattina alle 11.30 l’appuntamento sarà dedicato alla scoperta degli strumenti impiegati per navigare con le stelle, mentre domenica sempre alle 11.30 si andrà alla scoperta del viaggio per mare degli emigranti italiani nel secolo scorso.

ll costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo. Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848.

Fino al 2 maggio presso la Galleria delle Esposizioni, è possibile visitare “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina”, una mostra sulle imprese italiane in Argentina, a cura di Francesca Fauri dell’Università di Bologna e Donatella Strangio dell’ Università Sapienza di Roma, promossa dal MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana con la partecipazione del Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Fotografie originali delle aziende italiane in Argentina, scene di lavoro quotidiano e immagini pubblicitarie da archivi italiani e argentini. Questa sorprendente antologia fotografica è accompagnata da una breve storia di ciascuna azienda in Argentina e mira a documentare l’influenza e il successo dei migranti e degli imprenditori italiani in questo paese. La Mostra nasce nell’ambito del progetto Erasmus + della Commissione Europea, vinto nel 2020 ed è ospitata nell’ambito delle manifestazioni di Smarginando Festival, a cura del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Fino al 29 maggio presso la Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare è visitabile “Waterworld, our journey” di Nadia Auleta e Raul Orvieto, esposizione d’arte contemporanea che vede Loredana Trestin come curatrice. La mostra vuole condurre il visitatore, attraverso le meraviglie del mondo acquatico, a visionare la grazia e la bellezza dei suoi abitanti, grazie alla personale visione artistica dell’artista wildlife di fama internazionale Raul Orvieto e della pittrice Gyotaku Nadia Auleta. Visitabile

Si ricorda che fino all’8 maggio è possibile usufruire della promozione legata ad Euroflora.

Per tutti i visitatori di una delle principali floralies che si svolgono nel Mediterraneo e nel mondo, l’ingresso al Galata Museo del Mare sarà di: 12 € intero (invece di 17 €); 6 € ridotto (invece di 12 €)

Le attività didattiche sono cura dei Servizi Educativi del Museo, è consigliata la prenotazione telefonando allo 0102533555 oppure scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it.

Orari Galata Museo del Mare: Il museo è aperto tutto ii giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it