Androni Giocattoli Sidermec, pronti per il Trofeo Laigueglia

Passerella dal Muretto e in Sala Consiglio per la squadra campione d’Italia, lo scorso anno abbiamo registrato un secondo e un quarto piazzamento

E’ sufficiente migliorare di una posizione il risultato dello scorso anno”. Giovanni Savio, team manager di comprovata esperienza alla guida di team proffessionistici, presenta così la squadra e gli obbiettivi del prossimo fine settimana nel quale la Androni Giocattoli Sidermec sarà chiamata al primo impegno di stagione con il Trofeo Laigueglia.

La squadra ospite nella città del Muretto, proprio in vista del prestigioso appuntamento, oggi è stata protagonista di una conferenza stampa in Sala Consiglio e di un set fotografico davanti al monumento simbolo della città.

Con il team manager, Giovanno Savio erano presenti anche il direttore sportivo Giovanni Ellena e i corridori che prenderanno parte al Trofeo Laigueglia: Alessandro Bisolti, Mattia Bais, Mattia Frapporti, Francesco Gavazzi, Nicola Bagioli, Davide Gabburo e Simone Ravanelli.

Per domani prevista la “Pedalata con i Campioni” per condividere con gli appassionati alcune fasi del loro allenamento. Primo ritrovo sabato 15 febbraio alle ore 10, davanti all’Hotel Garden che li ospita, ritrovo ufficiale in Piazza della Libertà, davanti al Comune di Alassio per la foto di gruppo e la partenza.​