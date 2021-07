Andrea di Marco al Porto Antico di Genova. Il nuovo show è in programma giovedì 15 luglio nell’abito di “Ridere d’agosto ma anche prima”.

Andrea di Marco al Porto Antico di Genova con lo show “Stonato”

Giovedì 15 luglio al Porto Antico si ride di gusto con “Stonato!”, lo show di Andrea di Marco.

Proseguono le serate dedicate alla comicità della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima”

Giovedì 15 luglio, alle 21.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico è in programma il nuovo show di Andrea Di Marco “Stonato!”, nell’ambito della rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”.

Uno spettacolo tra musica e parole in cui il leader del surreale Movimento Estremista Ligure alterna monologhi a canzoni e racconta con ironia i cliché delle diverse generazioni.

Andrea Di Marco racconta quanto segue:

«Durante una canzone in uno spettacolo a Reggio Emilia, nel pieno della concentrazione e del trasporto emotivo uno spettatore mi grida “Stonato!”

In quel momento il mondo per me si ferma ed esiste solo lui.

Ho continuato lo spettacolo con il pilota automatico ma ogni mia sinapsi era a pensare a quella parola così diretta, così cruda.

Ma se fosse stato invece un complimento? “Stonato!” fa di quell’aggettivo un complimento».

Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig e Colorado, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche ed ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, non è solo il presidente del Movimento Estremista Ligure, il goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria: nei suoi show parla anche con perfetto accento British (la caratteristica “pronunsiescion”) per spiegare agli inglesi i difetti degli italiani, suona la chitarra (è diplomato al conservatorio e a 14 anni ha messo su la prima band), reinventa e inventa brani musicali e spopola sul web con le sue lezioni di genovese, che contano centinaia di migliaia di visualizzazioni.

I biglietti dello spettacolo (18 euro) si possono acquistare online su www.happyticket.it, all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 – 18.20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 – 18.20.

La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni:

info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it – tel. 010.511447