Andrea Brunelli, candidato sindaco nella lista civica: Finalmente Recco

Andrea Brunelli, e il candidato sindaco nella lista civica: Finalmente Recco.

La lista civica “Finalmente Recco”, che vede come candidato Sindaco Andrea Brunelli, si presenterà alla cittadinanza venerdì 3 maggio 2024 alle ore 18:15 nella Sala del Consiglio Comunale del Comune di Recco.

Brunelli, ingegnere e ricercatore universitario, ha costruito intorno a sé una squadra formata da uomini e donne che sono l’espressione del territorio, delle varie realtà cittadine.

«Tutti hanno la voglia e l’esperienza di mettersi a servizio del nuovo ciclo amministrativo. ̶ Spiega Brunelli. ̶ Le persone che fanno parte di questa lista “Finalmente Recco” vuole occuparsi di quelle tematiche e problematiche presenti nella nostra città che tornano centrali solo in campagna elettorale per poi essere ridimenticate».

Quali sono le vostre proposte?

«È necessario un pensiero nuovo, che deve nascere dall’incontro tra cittadini esperti e competenti, che valorizzi già quello che funziona, e ponga delle soluzioni alle criticità riscontrate». Dichiara il candidato sindaco Andrea Brunelli.

La lista si compone di una schiera di candidati decisi a mettersi al servizio della città, coscienti che Recco abbia bisogno di un cambiamento poiché da troppi anni le stesse persone e le stesse idee governano la città.

I dodici nomi della Lista “Finalmente Recco”:

Angeloni Paola, Psicologa e psicoterapeuta all’ASL 4. Alberto Balletto, già Consigliere comunale nel Comune di Recco e funzionario tecnico all’Università degli Studi di Genova. Giovanna “Gianna” Burrone, Commessa a Recco.

Alberto Girani, Naturalista, già direttore del Parco di Portofino e dell’Aveto, divulgatore e professore universitario. Clara Gualco, Laureanda in veterinaria. Antonella Lamia, Psicologa e psicoterapeuta sul territorio di Recco. Anna Oneto, già Consigliere comunale nel Comune di Recco, professoressa universitaria in pensione. Umberto Port, project manager.

Ivana Romano, attuale Consigliere comunale nel Comune di Recco, commerciante. Fabio Rossi, IT project manager. Annalisa Scudieri, già Consigliere comunale nel Comune di Recco, impiegata in un’azienda di servizi per case farmaceutiche. Sergio Siri, attuale Consigliere comunale nel Comune di Recco, insegnante della scuola primaria. ABov