Ancora una mattinata di code per lavori sulle autostrade della Liguria

La situazione del traffico alle 9.45

Ancora una mattinata di code sulle autostrade della Liguria. Si registra traffico intenso intorno al nodo genovese in particolare, per lavori, su A10, A7 e A12.

Ecco la situazione del traffico alle 9.45 che evidenza una mattinata di code.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Dal Km 36.7 in direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori,

A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 41.5 in direzione Genova, coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 33.6 in direzione Genova, coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori

Sempre sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 15.6 in direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori,

A7 Milano-Serravalle-Genova dal Km 116.7 in direzione Milano, coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 9.3 in direzione Genova, coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori

A12 Genova-Rosignano Marittimo, allacciamento A12/A7 – Genova Nervi al Km 4.45 in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori.

Il cashback di Autostrade

Autostrade per l’Italia dal 1 febbraio ha riattivato le tariffe piene per le tratte autostradale, malgrado ci sia la presenza di diversi cantieri.

Nel contempo, si ricorda che per quanto riguarda i rallentamenti Autostrade per l’Italia per i ritardi superiori ai 15 minuti ha attivato il cosiddetto cashback.

In pratica avviene un rimborso legato ai disagi subiti a causa dei cantieri presenti lungo le tratte gestite da Autostrade per l’Italia.

E’ necessario però utilizzare sul proprio smartphone, l’app Free To X, per ottenere possibili rimborsi che vanno dal 15% al 100% del pedaggio a partire da 15 minuti di ritardo dovuto a cantieri per lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia.

La situazione del traffico in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time