Ancora un cambio per l’autocertificazione. Gabrielli finora 110.000 denunciati

Ecco il modulo da scaricare

Ancora una volta un cambio di modulo per quanto riguarda l’autocertificazione per gli spostamenti in deroga.

Si tratta del quarto modulo per la deroga alle limitazioni di movimento.

Ad annunciarlo il capo della Polizia, Franco Gabrielli a Skytg24. “Sono state fatte ironie – ha commentato Gabrielli – ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini” ed ancora: “Dobbiamo colpire i furbi e spezzare la catena del contagio, in troppi non rispettano le regole”.

Gabrielli spiega che fino al 24 marzo, su due milioni e mezzo di cittadini controllati, sono risultate 110mila persone fuori regola, che sono state denunciate.

“Ora – spiega Gabrielli – i comportamenti scorretti verranno sanzionati con l’articolo 452 del Codice penale, che punisce i comportamenti colposi con una pena fino a 12 anni di reclusione”. “L’articolo 4 – ha proseguito il capo ella Polizia – stabilisce che non c’è più un reato penale ma un comportamento sanzionabile con un’ammenda, che va da 400 a 4000 euro e sarà aumentata di un terzo qualora si usino veicoli, C’è poi una sanzione specifica per violazione di quarantena, con l’arresto da 3 a 18 mesi sanzione ed il pagamento da 500 a 5mila euro”.

Ecco il nuovo modulo scaricabile da Qui