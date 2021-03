Canada blocca uso per under 55 dopo dati del Paul Ehrlich Institut

Se Berlino blocca il vaccino anti Covid di AstraZeneca per gli under 60, per possibili trombi, il Canada ha sospeso l’uso di tale vaccino per le persone sotto i 55 anni.

Secondo Shelley Deeks, vice presidente della Commissione nazionale sulla vaccinazione ci sarebbe “una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccino AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni dati i potenziali rischi”.

Da nuovi dati provenienti dall’Europa si evince che il rischio di trombi è potenzialmente di uno su 100 mila, più alto di uno su un milione ritenuto in precedenza, ha aggiunto.

Da qui, la decisione di sospenderne l’uso, in attesa di nuovi analisi rischi-benefici e l’invito a chi lo abbia ricevuto negli ultimi 20 giorni di consultare un medico.

In Europa, invece, è il Land di Berlino ad interrompere le vaccinazioni con AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni.

Ad annunciarlo la Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, riferendo di nuovi dati sugli effetti collaterali. Secondo il Paul Ehrlich Institut, l’istituto nazionale per le vaccinazioni, sono 31 in Germania fino ad oggi i casi di trombosi cerebrale dopo il vaccino AstrAzeneca.

L’Istituto nazionale ha comunicato di avere, oggi, registrato 31 casi di un raro coagulo di sangue nel cervello, nove dei quali hanno provocato la morte, dopo una vaccinazione contro il Covid-19 con AstraZeneca.

In 19 di questi casi è stata rinvenuta una carenza di piastrine o trombocitopenia, riferisce la Reuters che cita il Paul Ehrlich Institute.

In nove occasioni, le persone che hanno avuto questa complicanza sono poi morte.

Ad eccezione di due casi, tutte le segnalazioni hanno riguardato donne di età compresa tra i 20 e i 63 anni.

I due uomini con questo tipo di complicanze avevano invece 36 e 57 anni.

In mattinata i gruppi ospedalieri statali Charité e Vivantes di Berlino avevano annunciato la decisione di sospendere la somministrazione delle dosi del vaccino AstraZeneca alle donne di età inferiore ai 55 anni.

Anche il distretto di Euskirchen in Nordreno-Vestfalia ha sospeso la vaccinazione con AstraZeneca alle donne sotto i 55 anni dopo che la settimana scorsa un’altra donna di 47 anni era morta in seguito alla vaccinazione.