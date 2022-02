Ancora in piazza No green pass a Genova con presidio e corteo

Il presidio dalle 15 in piazza De Ferrari, alle 16.30 il corteo

Per il 31° sabato di fila i No green pass scendono in piazza a Genova e in tutta Italia.

A Genova la manifestazione è organizzata da Libera Piazza Genova e da altre associazioni e comitati.

Come al solito la notizia è stata diffusa tramite Telegram dove si legge: “Con la copertura dello Stato d’Emergenza e la scusa della pandemia Draghi e i suoi complici stanno dando il colpo di grazia al nostro paese.

A tutti i cittadini stanno venendo negati diritti e futuro. L’unica speranza è organizzarsi e lottare!”

L’incontro è previsto in piazza De Ferrari alle 15 dove parleranno Francesco Labonia dell’Associazione indipendenza e gli Avvocati Isabella Pileri e Sebastiano Rosso.

Alle 16.30 è previsto il consueto corteo.

Il percorso del corteo

Partenza piazza de Ferrari, via Roma, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, via Brigata Liguria, Galleria Colombo, piazza Dante e rientro in piazza De Ferrari.