Dopo l’arresto segnalato ieri e gli episodi precedenti, proseguono gli atti di vandalismo nella zona di Castelletto Alta – Righi.

Questa mattina nella zona della Mura di San Bernardino sono stati trovati un paio di veicoli con i cristalli rotti.

La denuncia è sul gruppo Facebook “Sei di Castelletto se…”

Ancora cristalli rotti a Castelletto: la segnalazione

Ma non solo. In redazione, è giunta la segnalazione con tanto di foto che proprio di prima mattina in zona, in Salita Emanuele Cavallo, una persona “alta e magra” in felpa e berrettino calcato sul capo, si trovava in un atteggiamento piuttosto equivoco, vista l’ora, il freddo e la fretta di liberarsi del materiale. Nessuna caccia alle streghe, ci mancherebbe, però il dubbio sicuramente ci assale.

La fonte ci spiega che “intorno alle 7.30, quando c’era un freddo glaciale, dalla finestra notava una persone che, con fare veloce e circospetto in salita Emanuele Cavallo seduto a terra, trafficava con dei sacchetti.

In pratica passava da un sacchetto ad una borsa della merce, come selezionandola. Poi in parte l’abbandonava sulla scalinata e in parte la metteva nella borsa.”… “Leggendo di altre auto saccheggiate in salita san Bernardino mi è venuto il dubbio che non siano stati trafugati anche oggi oggetti all’interno delle auto”. Ci spiega, precisando di avere sempre più timore per questi episodi.

Photo Gallery della Salita Emanuele Cavallo

Ancora cristalli rotti a Castelletto: allertare sempre le forze dell’ordine

In questi casi vale sempre lo stesso consiglio. In caso di dubbio è importante chiamare le forze dell’ordine, sempre. L.B.

Photo Gallery: alcune auto oggetto di raid vandalici in zona

