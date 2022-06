Ancora Andersen Festival per questo week-end a Sestri Levante a riempire le platee per teatro, concerti, spettacoli per bambini

Ancora Andersen Festival per questo week-end a Sestri Levante. Nei giorni scorsi, Sestri Levante ha accolto migliaia di persone arrivate da tutta Italia per il 25° Andersen Festival, superando le aspettative dell’organizzazione: dopo due anni di pandemia il pubblico è tornato a riempire le platee per teatro, concerti, spettacoli per bambini, performance di artisti di strada e incontri di narrazione.

Momenti di grande emozione sono stati il corteo dei bambini e l’incontro di Medici Senza Frontiere per Realtà del mondo, con anche una rappresentanza ucraina, e domenica sera si è chiuso il weekend centrale con la Prima nazionale di Vasco Brondi e un tutto esaurito straordinario.

L’Andersen Festival – sostenuto e promosso dal Comune di Sestri Levante e prodotto da Mediaterraneo Servizi – terminerà il prossimo weekend con molti eventi per i bambini e con un altro concerto in Prima nazionale: Dardust con Pianoforte e Archi. Tutto a ingresso libero e gratuito.

La grande qualità degli eventi proposti e la suggestione della città dei due mari, ha raccolto una straordinaria risposta del pubblico che ha riempito tutti i luoghi dedicati agli appuntamenti per grandi e piccini, culminando domenica sera con centinaia di persone nella Baia delle Favole per Vasco Brondi che ha scelto il 25° Andersen Festival per partire con il tour di Va’ dove ti esplode il cuore.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello del corteo di 900 bambine e bambini delle scuole di Sestri Levante – dai nidi alle secondarie di primo grado – che hanno marciato insieme alla Carovana dei Pacifici per il centro cittadino fino a raccogliersi nella Baia delle Favole e consegnare alla sindaca Valentina Ghio le sagome realizzate da loro a rappresentare bambini che in questo momento vivono in zone di guerra.

Le piccole figure di carta sono poi state esposte in tutti i locali e negozi del centro, come gesto simbolico. Molto sentita anche la sezione del festival dedicata alle Realtà del mondo, da sempre un momento significativo dell’Andersen Festival, e quest’anno con anche uno spazio dedicato ai cittadini ucraini al momento rifugiati nel territorio e sostenuti dal Comune di Sestri Levante in questo periodo di difficoltà.

Persone che hanno voluto dare un loro contributo partecipando attivamente all’incontro curato da Medici Senza Frontiere con un coro di donne che si sono esibite in due canti della tradizione ucraina e donando alla sindaca e al pubblico una coccarda con i colori del loro Paese. Realtà del mondo utilizza da sempre le arti performative per aprire finestre su temi ed emergenze internazionali, un approccio che riflette i valori dell’amministrazione comunale e che in questi anni ha consolidato il rapporto con MsF.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile