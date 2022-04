Anche The Ocean Race protagonista a Euroflora

Si è alzato il sipario su Euroflora 2022 e tra le architetture floreali e i giochi d’acqua c’è spazio anche per The Ocean Race, una delle sfide sportive più dure e impegnative del pianeta.

I meravigliosi Parchi di Nervi accolgono la dodicesima edizione della più importante rassegna floreale europea tra giardini e ville storiche affacciate sul mare. Un incantevole quadro naturale, un sogno da mille una notte, un omaggio alla bellezza di questo luogo in cui è possibile anche visitare la postazione di The Ocean Race, un altro grande evento internazionale che renderà Genova capitale mondiale della vela nel giugno 2023.

Genova, infatti ospiterà, la tappa finale, evento che arriva in Italia per la prima volta in 50 anni di gloriosa storia. Immergendosi tra i viali e le incantevoli scenografie di Euroflora, sarà possibile accedere allo stand di The Ocean Race, nell’aerea 71 a Villa Grimaldi, per conoscere una delle regate tra le più lunghe difficili al mondo.

Ad accogliere i visitatori un’installazione doc con una piccola piscina e due delfini che rappresentano il mare e il fil rouge di Euroflora 2022: l’acqua. Subito accanto una cartina geografica floreale del globo terreste con la rotta, che partirà da Alicante e approderà a Genova. Una road map realizzata con muschio e licheni colorati.

E per immortalare questo ricordo, ogni visitatore potrà scattare il “classico” selfie nella cornice di The Ocean Race e condividerlo sui canali social usando l’hashtag #theoceanracegenova.