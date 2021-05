Anche quest’anno Sestri Levante ottiene la bandiera blu

Sestri Levante torna a ricevere anche nel 2021, per il secondo anno consecutivo, la bandiera blu.

Per il secondo anno consecutivo Sestri Levante si conferma Bandiera Blu insieme ad altre 32 località liguri. L’annuncio è stato dato da FEE Italia Onlus durante la conferenza stampa di questa mattina che ha premiato le località che si sono distinte per un rigoroso rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e concrete politiche di sostenibilità ambientale.

L’assegnazione della Bandiera Blu 2021 premia il lavoro portato avanti da diverso tempo dall’Amministrazione Comunale di Sestri Levante e che ha coinvolto numerosi aspetti della gestione ambientale del settore turismo, inteso nel suo senso più ampio.

Tra queste le politiche di valorizzazione delle spiagge, accessibili e con servizio di pulizia quotidiana e sorveglianza notturna in alcune porzioni, la presenza di spiaggia per i cani e di un servizio di raccolta differenziata attivo anche sui lidi, unite alla qualità delle acque, hanno avuto il peso maggiore nell’assegnazione del riconoscimento. Le azioni per l’incremento della raccolta differenziata e l’incentivo al riuso, le buone pratiche di sviluppo sostenibile e l’attività di educazione e comunicazione ambientale per ragazzi, cittadini e turisti hanno inoltre giocato un ruolo importante nella valutazione delle politiche amministrative e dei risultati collegati nell’ambito della sostenibilità ambientale in città.

Da quest’anno è rientrata nei parametri di valutazione anche la presenza di un sistema strutturato di piste ciclabili e di connessioni sostenibili, come la presenza del bike sharing. Un parametro sul quale Sestri Levante ha soddisfatto ogni aspettativa, forte anche della conferma, per il quarto anno consecutivo, della bandiera di Comune Ciclabile.

Anche il procedere del percorso di realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale ha avuto un ruolo nell’assegnazione del riconoscimento.

“Una conferma per il percorso, concreto ed effettivo, che Sestri Levante sta facendo nella direzione della sostenibilità a 360 gradi, anche dal punto di vista turistico – dichiara la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio – Un riconoscimento che ci rende molto felici e ci sprona a proseguire il cammino sul tema generale della sostenibilità e in particolare per un turismo sostenibile, capace di coniugare la necessità di sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale che portiamo avanti come Amministrazione con la collaborazione degli operatori del territorio. La Bandiera Blu, da sempre sinonimo di qualità per l’approccio complessivo alle politiche turistiche, rappresenta un valore aggiunto per lavorare sulla promozione del territorio”.