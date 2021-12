Anche a Sanremo ordinanza per mascherina all’aperto

Dopo Genova, Recco, Laigueglia ed altri comuni, anche a Sanremo arriva l’ordinanza per la mascherina obbligatoria all’aperto.

Da oggi la mascherina sarà obbligatoria nelle zone del centro di Sanremo, nella zona del luna park e nelle zone di maggior assembramento.

“Ho firmato un’ordinanza – scrive il sindaco Biancheri su Facebook – che rimarrà in vigore fino al prossimo 6 gennaio per l’obbligo di utilizzo di mascherine protettive anche all’aperto, nelle zone e nelle vie tradizionalmente più affollate come Via Matteotti, Via Palazzo, Via Mameli, Piazza Mameli, Via Cavour, Via Escoffier, Via Feraldi, Via Gaudio, Piazza Bresca, Piazza Sardi, nelle aree del mercato ambulante del martedì e del sabato, nelle aree occupate dal luna park cittadino durante l’orario di apertura.”

“Ovviamente – prosegue il sindaco – l’obbligo permarrà anche in altre vie e zone all’aperto qualora si verifichino assembramenti, ma abbiamo voluto inserire nell’ordinanza quelle abitualmente più affollate, alle porte di un periodo festivo di particolare afflusso turistico.

Come sapete, negli ultimi giorni i dati dei nuovi contagi e dei ricoveri ospedalieri stanno purtroppo tornando a salire e serve la massima accortezza da parte di tutti, oltre ad una intensificazione dei controlli.”

Molto probabilmente, con l’ordinanza, verranno anche intensificati i controlli nei luoghi più frequentati della città.