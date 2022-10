Amt, cambio servizio bus linea provinciale dal 3 ottobre.

Amt, nel servizio bus linea provinciale ci saranno alcuni cambi di orari per meglio rispondere alle esigenze di mobilità emerse nelle prime settimane dall’entrata in vigore della programmazione invernale.

Sulla linea 909 Rapallo FS – Zoagli – Chiavari FS verrà inserita una coppia di corse per agevolare l’entrata a scuola degli studenti del comprensorio (prima corsa in partenza da Rapallo FS alle ore 7.00 diretta al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno e ritorno, da Chiavari FS per Rapallo FS, alle ore 8.18.)

Coppia di corse aggiuntiva anche sulla linea 870 Ferriere – Lumarzo – Colle Caprile con la partenza da Ferriere alle 8.05 e relativo ritorno, con partenza da Colle Caprile, alle 8.30 e destinazione finale Gattorna.

Sono state programmate variazioniper migliorare il viaggio casa – scuola e ritorno (anticipi o posticipi di corse già esistenti) . Per gli studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico le modifiche interessano le linee bus: 705, 750, 852 e 856 nel Tigullio Orientale. Bus 773 nel Tigullio Occidentale.

Il Bus 872 nel Golfo Paradiso. Bus 725, 925 e 926 in Val Trebbia. Gli orari dettagliati si possono consultare sul sito www.amt.genova.it oppure scaricando la App AMT sul proprio smartphone. Variazioni, da lunedì 3 ottobre, anche per gli orari di apertura al pubblico delle biglietterie di Rapallo e Chiavari.

Rapallo, orario apertura biglietteria.

A Rapallo la biglietteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16.00. Sabato, la domenica e nei festivi rimarrà chiusa. Sono state programmate, per la biglietteria di Rapallo, aperture straordinarie per sabato 8 e sabato 15 ottobre, con orario dalle 8.15 alle 12.30.

A Chiavari la biglietteria sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.15 alle 13.30. Lunedì 3 ottobre aprirà, per motivi tecnici, alle ore 9.00. Sabato l’orario di apertura sarà dalle 8.15 alle 12.00, chiusa alla domenica e nei festivi.

E’ possibile acquistare alcuni titoli (biglietti) viaggio per il servizio urbano, provinciale e per la Ferrovia Genova – Casella anche con la App AMT, tramite Google Pay (per il sistema Android). Apple Pay (per il sistema iOS) e carta di credito. ABov