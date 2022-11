Ameglia, tutti gli appuntamenti del Natale

Concorsi, una caccia a Babbo Natale, tombole, trekking tra i sentieri, vin brulé e laboratori per bambini. Il Comune di Ameglia ha in serbo per il mese di dicembre tanti eventi natalizi che saranno accolti nel centro storico di Ameglia e nelle frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta, con un occhio al risparmio e tanto spazio alla creatività.

“L’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso, in un periodo di considerevoli rincari dell’energia elettrica, ridurre le luminarie e lasciare spazio agli addobbi coinvolgendo la popolazione – afferma Umberto Galazzo, sindaco di Ameglia – Pensiamo sia un’occasione per riscoprire un ‘antico’ spirito natalizio e ritrovare il senso di comunità”. Tra le attività previste nel calendario natalizio amegliese, anche il primo concorso ‘Addobba il tuo paese’ pensato in collaborazione con l’Associazione Vivere Fiumaretta e al quale sono invitati a partecipare tutti i residenti del comune di Ameglia (per info e regolamento: concorsoaddobbi.comuneameglia@gmail.com).

Il programma delle festività ad Ameglia si apre domenica 4 dicembre con ‘Natale nel borgo’ che si svolgerà nella cornice medievale del centro storico di Ameglia. La giornata avrà inizio alle ore 9.00 con un percorso trekking sui sentieri intorno al borgo a cura di Asd Trail running Ameglia. La mattina si concluderà con il laboratorio per bambini ‘Crea il tuo addobbo’, mentre nel pomeriggio il centro si animerà con uno spettacolo comico e di giocoleria, l’arrivo di Babbo Natale che porterà un piccolo dono a tutti i piccoli presenti e musica in piazza. Accompagneranno l’intera giornata un mercatino gastronomico e hobbistico con uno stand dell’Associazione ‘Il viaggio di Bianca’ e dell’ ‘Associazione Angsa’, punti ristoro a cura di AVIS e Protezione Civile e l’apertura del Castello grazie alla Proloco di Ameglia con mostra fotografica ‘O’ travagio’.

Giovedi 8 dicembre l’appuntamento è con ‘Accendiamo il Natale’, questa volta a Fiumaretta dove dalle ore 11 un mercatino hobbistico e gastronomico farà da cornice a un intero pomeriggio dedicato ai bambini che inizierà alle ore 14:00 con la ‘Tombola’ seguita dalla ‘Caccia a Babbo Natale’. Quest’ultimo arriverà in Piazza Pertini alle ore 16 accompagnato da giochi, musica e cioccolata calda per tutti i bambini. La giornata si concluderà alle 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale del paese.

Sabato 10 dicembre, sempre a Fiumaretta, si terrà ‘Babbo Natale arriva dal mare’

a cura della cooperativa ‘Terre del Magra’ e ‘Bagno Ristorante Venezia’. Per l’occasione Babbo Natale arriverà in spiaggia preceduto dalla realizzazione di sculture di sabbia, giochi e merenda con i bambini.

L’Associazione Vivere Fiumaretta e Circolo Anspi sabato 17 dicembre organizzeranno alle ore 15, di nuovo a Fiumaretta, un laboratorio per bambini, per realizzare delle casette natalizie di pan di zenzero. Alle 18 la giornata continua con i canti natalizi presso la Chiesa di San Isidoro eseguiti dal coro di Vivere Fiumaretta che si concluderà alle 19 con un brindisi di auguri offerto dall’Associazione vivere Fiumaretta.

A Bocca di Magra domenica 28 dicembre in programma dalla mattina anche ‘Natale sul Fiume’, mercatino hobbistico e gastronomico a cura dell’associazione i Vagabondi e Proloco Bocca di Magra, affiancato da un punto ristoro con sgabei e vin brulé dell’Associazione Bocca di Magra. Il pomeriggio si aprirà alle ore 14 con uno spettacolo di danza a cura di Asd My Dance Crew in piazza delle Capitanerie, a seguire l’arrivo di Babbo Natale per tutti i bambini.