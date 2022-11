Bogliasco: tre giorni di eventi contro la violenza sulle donne dal 25 al 27 novembre

A Bogliasco tre giorni di appuntamenti contro la violenza sulle donne, da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Saranno tre giorni di impegno, riflessione e arte a ingresso gratuito organizzati da Pro Loco Bogliasco con il patrocinio del Comune di Bogliasco.

-Venerdì 25 novembre dalle ore 17 presso la Sala consiliare Ferrari di via Vaglio il Centro per non subire violenza parlerà del progetto di rafforzamento delle case rifugio sul territorio. Nel corso di tutti gli eventi di queste giornate a Bogliasco si raccoglieranno fondi proprio per supportare questo progetto. A seguire ci sarà l’opera artistica collettiva “Le parole per dirlo” con “Le Spirule”: un tappeto sonoro con liuto, chitarra, percussioni. A seguire aperitivo.

-Sabato 26 novembre alle 21 sempre in Sala Ferrari è previsto lo spettacolo teatrale “Helen e Annie”, regia di Simonetta Guarino, storia di due donne che tocca diversi temi, dal pregiudizio, alla solidarietà, ai sogni. A seguire gusteremo il dolce con gli artisti.

-Domenica 27 novembre alle ore 16.30 presso la biblioteca civica Casetta Burchi si terrà la presentazione del libro sulla mindfullness “Amore, mindfullness e relazioni” con l’autrice Nicoletta Cinotti. Esposizione di libri contro la violenza sulle donne a cura della biblioteca. Per chiudere, tè e pasticcini per tutti e tutte.