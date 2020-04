Ambulatorio mobile sul territorio Asl 1 Spezzino: ecco le nuove date, orari e info

“Prosegue l’attività dell’ambulatorio mobile di ASL1. Martedì 14 aprile, dalle 8 alle 9, il mezzo farà tappa a Ceriana in corso Italia e il 15 aprile, dalle 8 alle 9, tornerà in piazza Marconi a Badalucco. A bordo dell’ambulatorio, su appuntamento, è possibile effettuare l’attività di prelievo del sangue per i cittadini esenti ticket e consegnare i campioni per le analisi di laboratorio”.

Lo hanno riferito stamane i responsabili dell’Asl 1 Spezzino.

“Il servizio – hanno aggiunto – ha riscontrato il gradimento dei cittadini. Nella prima settimana di attività, sono stati oltre una decina gli utenti che hanno usufruito della disponibilità dell’ambulatorio a Bajardo, a Badalucco e a Coldirodi. Il mezzo, infatti, offre un servizio sanitario a coloro che abitano nei paesi dislocati nell’entroterra della provincia di Imperia. L’attività verrà ulteriormente ampliata in base alle richieste e in modo da poter raggiungere ulteriori località della provincia”.

Ecco come accedere al servizio.

“I cittadini, potranno effettuare le analisi del sangue e/o consegnare i campioni (urine, feci, espettorato…) previo appuntamento con prenotazione telefonica al n 0184-536783 dalle 9.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. Al momento, il servizio è rivolto solo agli esenti ticket. I referti dei prelievi effettuati, saranno inviati al domicilio per posta oppure visionabili con referto online o tramite fascicolo sanitario elettronico.

A bordo del mezzo mobile, saranno presenti due infermieri dotati di dispositivi di protezione individuali. L’ambulatorio, riconoscibile con il logo ASL1 e i colori azzurro verde e bianco, è attrezzato di un’area adibita ai prelievi che garantisce il rispetto della privacy e la sicurezza dell’utente e dell’operatore, un lavabo, un piano di lavoro, un frigo per la conservazione del campione biologico, uno spazio farmacia e il DAE.

Le prossime date con le tappe del servizio saranno comunicate da ASL1 attraverso i canali ufficiali (comunicati stampa, sito ASL1 www.asl1.liguria.it, social e servizio ASL1 numero WhatsApp +39 338 29 78 341)”.