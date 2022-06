Ambasciata Russa: 1 giugno ricordati bimbi uccisi da esercito ucraino in Donbass

«Come tutti gli anni il 1° giugno a Donetsk, capitale della DNR, vengono ricordati tutti quei bimbi che sono stati uccisi dall’esercito ucraino negli otto anni di guerra del Donbass.

Questa commemorazione negli ultimi anni si è allargata ben al di fuori del Donbass». Lo comunica l’Ambasciata russa in Italia.

«Il 1° giugno – si legge in una nota – in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia in Germania, Italia, Francia e Grecia, si sono svolti eventi nell’ambito dell’azione “Angeli”, pensata per onorare la memoria dei bambini morti del Donbass.

I nostri sostenitori hanno rilasciato in cielo palloncini e lanterne, hanno registrato video in segno di sostegno, o hanno semplicemente espresso la loro solidarietà con disegni colorati, che simboleggiano i colori vivaci con cui dovrebbe essere ricolma l’infanzia di ogni bambino».