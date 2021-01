Amazon ottiene la certificazione Top Employer Italia 2021

Amazon ha ottenuto per la prima volta la certificazione Top Employer Italia 2021, riconoscimento che premia le iniziative realizzate per lo sviluppo e la sicurezza dei propri dipendenti.

La certificazione Top Employer è il riconoscimento alle aziende che creano condizioni ottimali per la crescita dei propri dipendenti.

Amazon ha ottenuto per la prima volta la certificazione Top Employer Italia 2021, un riconoscimento attribuito per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. Amazon ha conseguito la certificazione Top Employer per tutte le sue attività in Italia, comprese quelle legate al customer service di Cagliari, le attività logistiche dei diversi siti del network italiano, i servizi cloud di Amazon Web Services, le attività corporate e retail dei dipendenti basati nella sede di Milano .

Questo riconoscimento premia le iniziative realizzate da Amazon per fare in modo che i suoi dipendenti possano avviare e sviluppare la propria carriera in un ambiente di lavoro gratificante e sicuro.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, ha commentato: «Usciamo da un anno difficile, che ha sicuramente avuto un forte impatto sulle aziende in tutto il mondo, ma, nonostante ciò, Amazon ha continuato a dimostrare di essere in grado di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti. Siamo orgogliosi di annunciare le aziende di tutto il mondo che quest’anno hanno ricevuto la certificazione Top Employers e ci teniamo congratularci con loro».

Il programma ha certificato e riconosciuto più di 1.600 Top Employers in 120 paesi nei cinque continenti.

Salvatore Iorio, Responsabile Risorse Umane di Amazon Italia Logistica, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di questo risultato e soprattutto dei nostri dipendenti in tutto il Paese che supportano le nostre attività ogni giorno. Si tratta di un riconoscimento che in questo anno particolare è ancora più importante perché premia l’ottimo lavoro svolto per affrontare la pandemia e garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro. Li ringraziamo soprattutto per l’incredibile lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria».

Amazon è diventato uno dei maggiori creatori di nuovi posti di lavoro in Italia dove in 10 anni ha creato 9.500 posti di lavoro a tempo indeterminato, offrendo opportunità professionali che hanno interessato persone con ogni tipo di formazione, aspirazioni professionali, livello di istruzione ed esperienza: dagli ingegneri, sviluppatori di software ed esperti Cloud, ai lavoratori di rientro nel mercato del lavoro e ai giovani alla prima esperienza.

Amazon offre opportunità professionali con una retribuzione competitiva sin dal primo giorno, con un salario d’ingresso di €1.550 lordi per gli operatori di magazzino tra i più alti del settore, numerosi benefit e possibilità di crescita professionale, come ad esempio il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni. Amazon offre inoltre un programma di congedo parentale all’avanguardia.

Amazon offre un’ampia gamma di posizioni in Italia. Per saperne di più sulle offerte di lavoro in Amazon, i candidati interessati possono visitare il sito web QUI.

Informazioni sul programma di certificazione Top Employers Institute

Il programma di certificazione internazionale Top Employers Institute ha certificato oltre 1.600 Top Employers in 119 paesi del mondo fino ad oggi.

L’indagine sulle migliori pratiche per le risorse umane comprende oltre 100 domande su 600 pratiche di sviluppo del personale suddivise in dieci categorie: talent strategy, workforce planning, talent acquisition, on-boarding, learning & development, performance management, leadership development, career & succession management, compensation & benefits, culture.

Top Employers Institute

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo di lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice. Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo oltre 1600 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione alla concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni visitate: www.amazon.com/about e seguite @AmazonNewsItaly.