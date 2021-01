Ecuadoriano evade dai domiciliari e spaccia: arrestato in corso Montegrappa

Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato per evasione un 24enne ecuadoriano pluripregiudicato, denunciandolo anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il giovane è stato notato nei pressi dell’ascensore che porta alla stazione Brignole, mentre si intratteneva con alcuni coetanei.

Alla vista della volante, ha cercato di allontanarsi ma è stato immediatamente riconosciuto dai poliziotti del Commissariato essendo un soggetto noto per i suoi precedenti per reati contro la persona e per una precedente evasione che risale allo scorso novembre.

Dopo un breve inseguimento è stato fermato in corso Montegrappa e trovato in possesso di un sacchetto in cellophane contenente alcuni involucri di cannabis per un peso di circa 13 grammi.

Questa mattina sarà giudicato per direttissima.