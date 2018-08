Alzheimer. Afma Genova Onlus organizza corso per volontari

Afma Genova Onlus, l’associazione di volontariato che si occupa del sostegno delle famiglie che hanno nel loro nucleo un malato del terribile morbo di Alzheimer, organizza un corso di formazione aperto a tutti coloro che, dai 18 anni in su, vogliano mettere un po’ del loro tempo a disposizione degli altri per il bene di tutti.

Il corso è gratuito. E’ richiesta solo la quota di tesseramento all’associazione di Euro 10 annuali e si svolgerà in cinque incontri: 1, 8, 15, 22, 29 settembre prossimi presso la sde in Via Merano 3 (entrata da Via Vado 16A) a Sestri Ponente, dalle ore 15 alle ore 19.

L’iscrizione al corso sarà preceduta da un colloquio informativo per valutare l’attitudine dell’aspirante volontario al lavoro di squadra e al rapporto con il malato. Il corso è curato e condotto da Sara Baroli, Operatore Socio Sanitario.

Per informazioni e iscrizioni, cell. 392.020.7117

Altre informazioni si possono ricavare dal volantino allegato in foto

AFMA Associazione Famiglie Malati di Alzheimer, sede legale Via Merano 3, 16154 Genova. Tel Presidenza 335 7297851, tel. Segreteria 345 3057155, e-mail afmagenovaonlus@gmail.com, mail pec afmagenovaonlus@pec.it, sito web www.afmagenova.org

Marcello Di Meglio